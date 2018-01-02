Эстония потратит более миллиона евро на охрану рыбы

Главными задачами судов станут патрулирование и проверка рыболовных средств, суда должны быть новыми, при их проектировании и строительстве должен учитываться характер прибрежных вод Эстонии, в зону работы судов будут входить также каменистые и мелководные морские акватории. Чтобы гарантировать максимальную продолжительность навигационного сезона, суда должны быть пригодны для передвижения в условиях небольшого льда, сообщается в объявлении о конкурсе.

Длина судов должна составлять 8-9 метров, осадка 1 метр, а максимальная ширина 3 метра. Общая масса с установленным снаряжением должна составлять до 3250 кг, скорость при оптимальном режиме работы мотора — не менее 30 узлов, а максимальная скорость — не менее 40 узлов.

Предполагаемая стоимость составляет 1,3 млн евро, срок подачи на конкурс предложения или заявки 28 февраля. Инспекция и в прошлом году объявила похожий конкурс на семь судов, но он завершился без заключения договоров.