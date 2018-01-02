С этого года протезы компенсируют только пациентам врачей, заключивших договор с Больничной кассой

Начиная с 1 января, использовать положенную за протезы компенсацию смогут лишь пациенты тех врачей, которые заключили соответствующий договор с Больничной кассой, а сумма компенсации списывается со счета прямо в клинике, во время оплаты.

Сейчас использовать компенсацию можно у 22 врачей, и количество новых партнеров увеличивается каждый день. Найти список врачей, которые предлагают возможность компенсации, можно найти на странице Больничной кассы. «Мы советуем проверить на нашей странице, где находится ближайший к вам врач. Карту мы обновляем пару раз в неделю», - сказала руководитель службы помощи первого уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн.

Узнайте цену у нескольких врачей

Бронируя время приема у врача, стоит спросить, есть ли у него договор, который гарантирует компенсацию на протезы. «Ни одна сумма компенсации или ее остаток не будут для человека потеряны. Если в конце 2017 году компенсация за протез составила всего 120 евро, то оставшееся он может использовать в начале этого года, правда, только у договорного партнера Больничной кассы», - объяснила Фриедеманн.

Сумма компенсации составляет 260 евро на три года. Цены по-прежнему каждый врач назначает сам. Мы советуем пациентам по возможности узнавать цены у разных врачей.

Фриедеманн добавила, что поскольку у пенсионеров есть и право на компенсацию лечения зубов для совершеннолетних в размере 85 евро в год, то Больничная касса советует выбирать зубного врача, у которого есть оба договора. В таком случае человек получит компенсацию на протезы в размере 260 евро на три года и по 85 евро на лечение зубов каждый год.

Право на компенсацию за протезы имеют все застрахованные пенсионеры по нетрудоспособности, пенсионеры по старости, люди с частичной и недостаточной работоспособностью, а также пожилые люди старше 63 лет.