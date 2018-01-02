Видео: "Серебряный мяч" получил Маттиас Кяйт

Гол, за который 19-летний футболист получил награду учрежденную Союзом спортивных журналистов Эстонии, был забит на второй компенсированной минуте заключительной половины отборочного матча ЧМ-2018 против команды Кипра, который команда Мартина Рейма провела 3 сентября в Таллинне.

Гол Кяйта с 18 метров получил 133 балла и 20 первых мест.

Второе место занял Илья Антонов и его точный удар в матче с Боснией - 111 баллов и 7 первых мест.

Тройку призеров замкнул Константин Васильев, пять раз выигрывавший "Серебряный мяч". Его попадание в ворота хорватов набрало 45 пунктов и одно первое место.