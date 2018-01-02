Новогодний салют эстонскому гимну в Раквере не помешал

Несмотря на то, что в Таллинне в этом году в эфире ЭТВ эстонского гимна не было, - вместо него Иво Линна исполнил песню “Eestlane olen ja eestlaseks jään” - в Раквере гимн все-таки под шум салюта прозвучал.
2 января 2018 г., 14:47
По словам Антса Виерманна, который уже много лет работает звуковым техником в новогоднюю ночь, он ставит гимн, обычно включая радио или телевизор, пишет Virumaa Teataja.
В этом году на центральной площади города был небольшой экран, на котором с помощью Виерманна собравшиеся смогли увидеть президента и услышать ее речь, после которой техник включил поздравление мэра города и стал ждать гимна.
Он слушал вполуха ЭТВ, и когда гимн так и не раздался, переключился на Vikkerraadio, где гимн зазвучал в нужное время.
«Если бы и на радио его было, то у меня гимн сохранен звуковым файлом, так что в Раквере он бы прозвучал в любом случае», - отметил Виерманн, для которого отсутствие гимна по ЭТВ оказалось неожиданностью.