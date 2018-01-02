Новогодний салют эстонскому гимну в Раквере не помешал

По словам Антса Виерманна, который уже много лет работает звуковым техником в новогоднюю ночь, он ставит гимн, обычно включая радио или телевизор, пишет Virumaa Teataja.

В этом году на центральной площади города был небольшой экран, на котором с помощью Виерманна собравшиеся смогли увидеть президента и услышать ее речь, после которой техник включил поздравление мэра города и стал ждать гимна.

Он слушал вполуха ЭТВ, и когда гимн так и не раздался, переключился на Vikkerraadio, где гимн зазвучал в нужное время.

«Если бы и на радио его было, то у меня гимн сохранен звуковым файлом, так что в Раквере он бы прозвучал в любом случае», - отметил Виерманн, для которого отсутствие гимна по ЭТВ оказалось неожиданностью.