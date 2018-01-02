Картина дня: страсти вокруг отсутствия гимна, продолжающиеся поиски пропавшего и спасение жизни в таллиннском трамвае

Страсти вокруг отсутствия гимна продолжают кипеть

Президент Керсти Кальюлайд извинилась за отсутствие гимна в новогоднюю ночь. Читать далее... А вот Март Хельме обвинил Керсти Кальюлайд в подрыве устоев национального государства. Читать далее... Группа людей откликнулась на призыв активистки Лийи Хянни и пришла сегодня ночью на площадь Вабадузе, чтобы вместе спеть гимн Эстонии. Читать далее... А преподаватель Игорь Калакаускас критично оценивает уровень организации всего праздника на площади Вабадузе. Читать далее...

Спасатели продолжают искать 27-летнего мужчину

По словам очевидца, вчера около 17.15 в Пайкузе с моста Рейу в реку спрыгнул неизвестный. Его поиски продолжаются. Читать далее...

Врач скорой: подростки, спасшие жизнь человека, вы мои герои!

За пару дней до Нового года врач экстренной медицины заметил в таллиннском трамвае подростков, которые пытались помочь лежавшему на земле мужчине, в то время как другие люди отводили взгляд. Читать далее...

Гросс: в новом году все значительно подорожает

Владелец сети магазинов Grossi, бизнесмен Олег Гросс считает, что в новом году стоимость товаров и услуг для обычных потребителей значительно вырастет. Читать далее...

Отмыватели денег ищут новых жертв

Отмывание денег представляет собой растущую угрозу для обычных предпринимателей, так как банки стали более осведомленными относительно механизмов, к которым прибегают мошенники, и их сложнее использовать, пишут адвокаты Вилли Лопман и Карл-Эрик Эско. Читать далее...

МИД Эстонии отказал в просьбе посольству РФ

МИД Эстонии не удовлетворил просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открывать избирательные участки где-либо еще, кроме помещений российских консульских представительств в Эстонии. Читать далее...

Новая криминальная мода на эстонско-российской границе

На эстонско-российской границе в Нарве продолжают выявляться поддельные топливные уведомления или так называемые декларации, с помощью которых автоводители хотели обмануть государство, но на практике угодят на скамью подсудимых. Читать далее...

Как рассчитывается минимальная зарплата за декабрь?

"Я рассчитываю зарплату за декабрь для работника, получающего по трудовому договору минималку. Выплата производится 8 января. Ставка минимальной зарплаты в январе вырастет. Должен ли я начислять декабрьскую зарплату по новому или старой минимальной ставке?" - спрашивает читатель. Ответ читайте здесь...