Норвежская "астма" опять попала в зону внимания

На проходящем лыжном фестивале "Тур де Ски" разгорелся конфликт вокруг знаменитого норвежского астмаингалятора, который лыжники этой страны используют для восстановления после соревнований. Остальные страны считают использование таких методов крайне неэтичным.
"Так он у нас всегда с собой, - подтвердил врач норвежской сборной Петтер Улберг, - спортсмены вдыхают через него после соревнований водно-солевой раствор. Мы работаем усердно над тем, чтобы дыхательные пути наших спортсменов на соревнованиях всегда находились в идеальном состоянии. Во-вторых, это положительно влияет на сон спортсменов. Никакой кашель их не мучает".
Использование подобных ингаляторов в правилах не запрещено, однако, в них нельзя добавлять лекарство от астмы.
В 2014 году норвежский лыжник Мартин Сундбю попался на превышении нормы таких лекарств в несколько раз и получил дисквалификацию на два месяца, которую он отбыл летом того же года.
"Конечно, есть такие спортсмены, которые употребляют некоторые сильные препараты, но это только с разрешения врача. Таких спортсменов совсем немного, и у них все лекарства и справки всегда с собой." - сказал Улберг.
Коллеги Улберга из сборной Швеции заявили, что в курсе фармацевтических поисков норвежцев: "Норвежцы ничего не делают такого, что противоречит правилам, но мы, шведы, выбрали для себя другой путь." - заявил врач сборной Швеции по лыжным гонкам Пер Андерссон.