Норвежская "астма" опять попала в зону внимания

"Так он у нас всегда с собой, - подтвердил врач норвежской сборной Петтер Улберг, - спортсмены вдыхают через него после соревнований водно-солевой раствор. Мы работаем усердно над тем, чтобы дыхательные пути наших спортсменов на соревнованиях всегда находились в идеальном состоянии. Во-вторых, это положительно влияет на сон спортсменов. Никакой кашель их не мучает".

Использование подобных ингаляторов в правилах не запрещено, однако, в них нельзя добавлять лекарство от астмы.

В 2014 году норвежский лыжник Мартин Сундбю попался на превышении нормы таких лекарств в несколько раз и получил дисквалификацию на два месяца, которую он отбыл летом того же года.

"Конечно, есть такие спортсмены, которые употребляют некоторые сильные препараты, но это только с разрешения врача. Таких спортсменов совсем немного, и у них все лекарства и справки всегда с собой." - сказал Улберг.

Коллеги Улберга из сборной Швеции заявили, что в курсе фармацевтических поисков норвежцев: "Норвежцы ничего не делают такого, что противоречит правилам, но мы, шведы, выбрали для себя другой путь." - заявил врач сборной Швеции по лыжным гонкам Пер Андерссон.