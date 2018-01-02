В Иране продолжаются акции протеста: погибло не менее 22 человек, сотни арестованы (видео)

В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии. Телеканал Al Jazeera сообщает, что гвардеец был застрелен из охотничьего ружья. По официальным данным, общее число жертв беспорядков составляет не менее 22 человек, передает Newsru.com.

Официальное информационное агентство ILNA приводит сообщение заместителя губернатора Тегеранской провинции Али Асгара Насербахха, который утверждает, что накануне, 1 января, в иранской столице были арестованы 100 протестующих.

По его словам, в субботу под арест были взяты 200 участников протеста, еще 150 арестовали в воскресенье и около 100 человек в понедельник, переводит Reuters. В других городах Ирана также были арестованы сотни демонстрантов.

A heartbreaking video from Iranian protesters dragging a dead body away.

A young boy who has been killed by #IRGC repressive forces on the 5th day of anti GOV protest, Wali Faqih dictatorship and mullahs corrupt regime.#Karaj #Albors Province, #Iran

Jan,01,2018#IranianProtests pic.twitter.com/1aUGJZOZWE — Ahmad Batebi (@radiojibi) January 2, 2018

Агентство Tasnim News передает, что глава Революционного суда Ирана пригрозил арестованным суровыми наказаниями. По словам Ходжатолеслема Мусы Казанфарабади, которые приводит РИА "Новости", те, кто участвует в протестах спустя три дня после их начала, сознательно вышли на улицы и прибегли к насилию, несмотря на запрет правительства в отношении подобных собраний.

Глава суда заявил, что участники протестов рассматриваются не как протестующие, а как бунтовщики, которые пытаются навредить государственному аппарату. Он также упомянул связи некоторых из них с иностранной разведкой.

Али Асгара Насербахх отмечает, что ситуация в Тегеране находится под контролем, и полиция не нуждается в помощи Революционной гвардии. При этом, по данным СМИ, в понедельник полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать митинг на площади Энглеб.

В то же время в соцсетях появились видео интенсивных столкновений в центральном городе Кахдериджан между протестующими и силами безопасности. Там, как ранее в ряде других городов, участники демонстраций предприняли попытку захвата полицейского участка.

Нынешняя волна протестов в Иране оказалась самой масштабной начиная с 2009 года. Участники мирных демонстраций поначалу выдвигали экономические требования, но затем быстро перешли к политической риторике и попыткам захвата полицейских участков и военных баз.

Как пишет The Washington Post, в 2009 году массовые акции протеста в Иране вызвало переизбрание тогдашего президента Махмуда Ахмадинежада. Тогда протест возглавила интеллектуальная элита страны. На этот раз протест вспыхнул одновременно по всей стране, в том числе в регионах, традиционно поддерживавших правительство.

Экономика Ирана годами страдала от американских и международных санкций. Многих из ограничительных мер были отменены в рамках ядерной сделки с мировыми державами в 2015 году, однако рядовые иранцы не извлекли из этого особой выгоды, отмечает газета.

Протесты 2009 года были жестоко подавлены, а массовые нарушения прав человека, зафиксированные журналистами, были проигнорированы. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в понедельник, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. По его словам, врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс.

"Наш народ разберется с этим меньшинством, которое распевает лозунги, суть которых противоречит устремлениям иранцев и оскорбляет ценности нашей революции", - подчеркнул глава государства.

Роухани пояснил, что некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались спровоцировать беспорядки в Иране, сообщает агентство Fars. "Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране", - сказал президент Ирана.

При этом он также назвал президента США Дональда Трампа, через Twitter провозгласившего наступление в Иране времени перемен, врагом иранской нации с головы до пят.