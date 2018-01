В Иране продолжаются акции протеста: погибло не менее 22 человек, сотни арестованы (видео)

В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии. Телеканал Al Jazeera сообщает, что гвардеец был застрелен из охотничьего ружья. По официальным данным, общее число жертв беспорядков составляет не менее 22 человек, передает Newsru.com.

Официальное информационное агентство ILNA приводит сообщение заместителя губернатора Тегеранской провинции Али Асгара Насербахха, который утверждает, что накануне, 1 января, в иранской столице были арестованы 100 протестующих.

По его словам, в субботу под арест были взяты 200 участников протеста, еще 150 арестовали в воскресенье и около 100 человек в понедельник, переводит Reuters. В других городах Ирана также были арестованы сотни демонстрантов.

