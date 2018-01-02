2017-й побил рекорд: самый спокойный год в истории авиаперелетов

Прошедший год стал рекордным по числу рейсовых самолетов, но несмотря на это, авиаперелеты были безопасны как никогда. Согласно ежегодному обзору голландской кампании To70, ни один крупный пассажирский самолет не попал в авиакатастрофу, передает The Independent.
2 января 2018 г., 15:20
За весь 2017 год произошло два инцидента с воздушным транспортом, число погибших – 13.
Первое несчастье случилось в октябре, когда самолет Embraer Brasilia летел в Анголу с целью оказания скорой медицинской помощи. Мотор отказал и самолет упал. Семеро человек погибло, включая пациента.
Второй несчастный случай произошел в ноябре, когда самолет «Хабаровских авиалиний» Let 410 упал в Нелькане, Россия. Погибли шесть человек, единственная выжившая – четырехлетняя девочка.
В 2016 году 271 человек погиб в авиакатастрофах, в 2015 - 471 человек, а в 2014 - 864 погибших.