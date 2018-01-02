2017-й побил рекорд: самый спокойный год в истории авиаперелетов

За весь 2017 год произошло два инцидента с воздушным транспортом, число погибших – 13.

Первое несчастье случилось в октябре, когда самолет Embraer Brasilia летел в Анголу с целью оказания скорой медицинской помощи. Мотор отказал и самолет упал. Семеро человек погибло, включая пациента.

Второй несчастный случай произошел в ноябре, когда самолет «Хабаровских авиалиний» Let 410 упал в Нелькане, Россия. Погибли шесть человек, единственная выжившая – четырехлетняя девочка.

В 2016 году 271 человек погиб в авиакатастрофах, в 2015 - 471 человек, а в 2014 - 864 погибших.