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В Петербурге загорелась новогодняя ярмарка (видео)

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ФОТО: Скриншот.

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась новогодняя ярмарка. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение в службу "01" поступило 2 января в 11:36.

На Московской площади горели шесть торговых палаток общей площадью 30 квадратных метров, передает Newsru.com.

Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

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