В Петербурге загорелась новогодняя ярмарка (видео)

На Московской площади горели шесть торговых палаток общей площадью 30 квадратных метров, передает Newsru.com.

Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.