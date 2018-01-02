В Петербурге загорелась новогодняя ярмарка (видео)1
2 января 2018 г., 15:22
В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась новогодняя ярмарка. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение в службу "01" поступило 2 января в 11:36.
На Московской площади горели шесть торговых палаток общей площадью 30 квадратных метров, передает Newsru.com.
Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.