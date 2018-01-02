Рагнар Клаван: "Прилагаю много усилий, чтобы играть на высоком уровне"

"Вбежал в штрафную, следил за движением мяча и защитников соперника и забил гол. Но такой уж я человек, что мне победа дороже личного успеха. Потом конечно, насладился и личным успехом - получил много поздравлений и сообщений," - признался Клаван, отметив, что этот гол - самый значимый в его карьере.

"Я вообще их не так часто забиваю, да и не помню особо. Вообще как-то не выделяю забитые голы," - заметил капитан сборной Эстонии.

Тому, что в последние два месяца Клаван получил от английских СМИ оценки от сильной любви до сильной ненависти, сам футболист значения не придает: "Я особо на этом не зацикливаюсь. Мое дело - играть. Я получил достаточного игрового времени и достиг отличных результатов. В личном плане меня это только радует. Прикладываю все усилия для того, чтобы этот отличный период продолжался и я двигался в правильном лучшем направлении," - сказал Клаван, который с ноября из 16 матчей провел 13 в основном составе с первой и до последней минуты. Мерсисайдцы в 16 матчах не потерпели ни одного поражения.

Напряженный график игр в Англии повлиял и на празднование Нового Года: "Где-то в 22.30 я уже спал. Потом сквозь сон слышал, что начала пиротехника взрываться. Однако я понимаю, играя в Англии, Рождество и Новый год для футболистов существуют только номинально."