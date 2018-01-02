Предприниматель Антти Моппел: иммигранты не могут работать

Относительно нового года крупный предприниматель сказал, что, скорее всего, нам придется бороться с теми же проблемами, которые донимали нас в прошлом году. Одной из них, безусловно, будет нехватка рабочих рук: «Эстония вошла в число благополучных стран, где население стареет и сокращается, уровень жизни растет, желание заниматься рутинной работой в торговом секторе снижается».

Тем не менее, он убежден, что нехватку рабочей силы не ликвидирует ввоз иностранцев: «Иммигранты не в состоянии, а часто и не хотят вносить достаточный вклад в рынок труда». По его словам, решением скорее была бы дальнейшая автоматизация приносящих низкую дополнительную ценность рабочих мест.

Мнение Моппела идет вразрез с мнениями многих других эстонских предпринимателей, которые в прошлом году неоднократно подчеркивали, что наша миграционная квота слишком мала и что нам нужно разрешить ввоз значительно большего количество иностранных рабочих. Это говорили представители как строительных фирм, так и предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Моппел согласен, что его мнение отличается от других. Он, конечно, признает, что в ИТ-секторе не хватает специалистов, но он не считает, что препятствием тут является квота: «Скорее это общая конкуренция на таких специалистов».

Что касается строительства, то там иностранцу, по словам Моппела, проще справиться, поскольку нужны, прежде всего, разнорабочие, а знание языка играет незначительную роль: «В случае разнорабочих не важны ни обучение, ни знание языка, решающим является то, за сколь маленькую зарплату человек согласен работать. Я считаю, что система квоты создана именно для ограничения числа этого типа рабочих туристов».

В секторе торговли и обслуживания, которой занимается и сам Olerex, напротив, по словам Моппела, не зная местного языка, нормально работу не сделать: «Язык нужен как для обучения, так и для повседневной работы с клиентами. Без него человек не сможет выполнять эту работу».

Цена за бензин 1,3 евро – предел терпения

Как топливный бизнесмен в новом году Моппел ждет также и того, что цена за литр бензина не превысит отметку в 1,3 евро, поскольку для многих это психологический барьер. Многие продавцы топлива дали знать, что ралли цен на мировом рынке и 10-процентный рост акциза увеличит цену на топливо до 1,3 евро за литр.

Говоря о собственных планах на будущее компании Olerex, Моппел выразил надежду, что им удастся перевести недавно купленные заправки Favora под цвета Olerex и капитально их перестроить. Кроме того, он пообещал строить новые заправочные станции: как в новых местах, так и вместо нынешних.

Правительству Моппел посоветовал попытаться лучше понять окружающую его жизнь, поскольку только так можно найти правильные решения. «Обложение налогами выше, чем в соседних странах, уводит доходы от налогов к соседям и заставляет Эстонию бороться с последствиями», - сказал предприниматель по поводу алкоралли.

Он подчеркнул, что государство через налоговую политику конкурирует с соседними странами точно так же, как любое предприятие со своими конкурентами: «Мудрая налоговая политика дает стране преимущество перед соседями. Признаком глупой налоговой политики является торговый туризм в соседние страны».

Последствием такой налоговой политики становится и то, что международные транспортные предприятия заправляются где угодно, только не в Эстонии. Моппел привел пример, что если ехать из Эстонии в Испанию, то Эстония и Франция – самые дорогие страны для заправки своих автомобилей.

«В прошлом году Olerex продал каждый десятый литр топлива за границей. Эта тенденция продолжается», - сказал он.