В новом году Нарва должна стать светлее и безопаснее для пешеходов

Департамент горхозяйства Нарвской горуправы в сотрудничестве с Департаментом городского развития и экономики подал ходатайство о софинансировании проекта под названием «Обеспечение безопасности дорожных переходов в городе Нарве».

Речь ведется все же не обо всех переходах, а о зебрах на двух улицах из числа самых длинных в приграничном городе - на проспектах Кангеласте и Креэнхольми. Но если деньги останутся, то улучшат положение с переходами и на каких-то других улицах.

Как прокомментировал директор Нарвского департамента городского развития и экономики Георгий Игнатов, выбор переходов для улучшения сделан специалистами и при этом учитывалась, разумеется, статистика по происшествиям.

Все подпадающие под проект переходы получат заниженные спуски с тротуаров и хорошее освещение.

«За последние годы в этом направлении уже много было сделано: все новые улицы делаются с учетом всех требований к переходам, но как раз перечисленные улицы оставались неохваченными, - напоминает Игнатов. - Самое главное, что нужно сделать со всеми переходами, это, конечно же, их осветить. Второе по степени важности - занижение тротуара и какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности».

Игнатов также рассказал, что на обновляемых переходах хотят поставить самые современные дорожные знаки, начинающие мигать при появлении пешехода у «зебры». Такие знаки уже стоят на нарвском переходе на улице Кангеласте, и отзывы самые хорошие. Причем чересчур дорогими такие интерактивные знаки не являются. «Мы хотели бы это сделать обязательно, потому что в этой программе финансирования приветствуются разные инновативные решения», - отметил Игнатов.

Общая стоимость проекта - до 500 тысяч евро, поддержка от Министерства экономики и коммуникаций может составить до 90 процентов акцептованных расходов. Таким образом, самофинансирование со стороны самого города должно составить по меньшей мере 50 тысяч.

По словам Игнатова, даже если поддержки от государства новый проект не получит, то город Нарва продолжит улучшать переходы один за другим, как это происходит ежегодно.

Кроме того, на подходе другой проект - реновации всего уличного освещения улицы Кангеласте, что затронет и переходы.

Также за городские деньги будет освещаться в 2018 году на сегодня совсем неосвещенный тротуар вдоль центрального участка Таллиннского шоссе. Это место станет частью сети велодорожек, которая в ближайшие пару лет опутает всю Нарву и соединит ее с пригородами.