Стало известно, сколько человек утонуло в Эстонии за 2017-й

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что этот показатель на четыре трагических случая меньше, чем в 2015 году. В ноябре прошлого года в Эстонии не было ни одного случая гибели на воде, не было их, по первоначальным данным, и в декабре.

В то же время, в конце ноября в Таллинне бесследно пропал гражданин Финляндии, который, как предполагает полиция, мог упасть с причала в воду Адмиралтейского бассейна и утонуть. Однако этот случай не относится к числу подтвержденных и в статистику не включен.