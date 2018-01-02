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Стало известно, сколько человек утонуло в Эстонии за 2017-й

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ФОТО: Кюллике Роовяли

По первоначальным данным, в результате несчастных случаев на воде в 2017 году в Эстонии погибли по меньшей мере 43 человека.

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что этот показатель на четыре трагических случая меньше, чем в 2015 году. В ноябре прошлого года в Эстонии не было ни одного случая гибели на воде, не было их, по первоначальным данным, и в декабре.

В то же время, в конце ноября в Таллинне бесследно пропал гражданин Финляндии, который, как предполагает полиция, мог упасть с причала в воду Адмиралтейского бассейна и утонуть. Однако этот случай не относится к числу подтвержденных и в статистику не включен.

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