Десять советов: как не надо оформлять маленькую квартиру. Много фото

1. Используем темные тона с осторожностью

Выкрасить все стены в темный цвет можно только в том случае, если вся мебель будет светлой. Самый же эффектный способ – использовать темные цвета зонально, играя на контрасте.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

2. Не оклеивайте все стены обоями со слишком мелким или крупным рисунком

А вот выделить одну стену красивым принтом можно. Удачно – использовать узоры при горизонтальном делении стен молдингами. Чтобы визуально увеличить комнату, выложите стену напротив окна или перпендикулярную ему зеркальной плиткой с фацетом.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

3. Массивная мебель, шкафы с глухими фасадами – не вариант

Чтобы комната казалась просторнее, выбирайте мебель светлых цветов. Используйте открытые системы хранения и мебель с прозрачными стеклянными дверцами – если уверены, что все будет расставлено аккуратно.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

4. Слишком много мебели – табу

Для маленькой квартиры подбирайте многофункциональную мебель: это позволит уменьшить ее количество. Например, раскладной диван или письменный стол, который можно использовать и как туалетный столик.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

5. Мелкие аксессуары захламляют пространство

В интерьере небольшой квартиры аксессуаров должно быть в меру. Пусть шторы, ковры и другой текстиль будут однотонными – иначе помещение будет казаться захламленным.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

6. Расставляйте мебель с умом

Не занимайте центр комнаты габаритными предметами – лучше расположить их по периметру.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

7. Откажитесь от тяжелых штор

Их можно использовать, но только умеренно и только в светлых оттенках. Лучше всего для маленькой комнаты подойдут ткани со светопропускаемостью более 50%.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

8. Чересчур массивные или маленькие люстры могут нарушить пропорции комнаты

Лучше отдать предпочтение встроенным светильникам-спотам, дополнив их бра, торшерами, настольными лампами.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

9. Разные цвета – плохое решение

Интерьер хорошо смотрится, если в нем не больше трех цветов одновременно, но количество их оттенков может быть любым. Слишком яркие цвета применяйте только точечно, в качестве акцентов.

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

10. Многоуровневый потолок в прошлом

Потолок из трех и более уровней будет давить, но аккуратное использование двухуровневого потолка для зонирования может выигрышно увеличить комнату.