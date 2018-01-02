Прогноз Arco Vara на 2018: таллиннцы будут активно покупать просторные квартиры в пригородах

Самым популярным товаром 2018 года станут так называемые семейные квартиры среднего ценового класса на окраинах Таллинна.

Жилой фонд стареет быстрее, чем строятся новые многоквартирные дома. Желание улучшить свои жилищные условия не ослабевает, поэтому спрос не уменьшается. "Мне кажется, что сейчас, когда Центробанк заявил, что с экономикой в Эстонии все в порядке, людям ничто не мешает жить лучше. А так как в Швеции, наоборот, отмечается охлаждение экономики, что непременно распространится и на Эстонию, дальнейшего роста цен на недвижимость ожидать не следует", - сказал Тамм.

В последние полтора года на рынке жилой недвижимости наблюдается стабильность. Спрос устойчив, особенно популярными остаются семейные квартиры. Ожидается их появление в пригородах столицы: в центре Таллинна большие квартиры дороги. "По моей оценке, самыми популярными квартирами наступившего года станут как раз большие квартиры в спальных районах и на окраинах. Многие семьи готовы продать свои квартиры в старом фонде и купить современное и более удобное новое жилье", - отметил Тамм.