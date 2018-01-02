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Уличный опрос: жители Таллинна любят Эстонию и недовольны отсутствием гимна в новогоднем эфире

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Новогодний эфир на ETV выдался насыщенным: президент страны Керсти Кальюлайд призвала молодежь делиться мыслями, в частности, написать письмо и не кому-нибудь, а самой Эстонии. Впрочем, праздничный эфир прошел отнюдь не гладко - государственный гимн в главную ночь года так и не прозвучал. Пока соцмедиа и местные СМИ бурлят от возмущения, мы поинтересовались у жителей Таллинна, что же они думают о своеобразном решении руководства ETV, а заодно узнали, что бы они хотели сказать своей стране.

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