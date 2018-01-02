Отважный водитель автобуса остановил избиение пассажиров

Первого января около девяти часов вечера в автобус №14 зашла русскоязычная женщина. Она подошла к кабине водителя, призналась, что попала в беду и попросила вызвать полицию. Водитель автобуса (его имя известно редакции, но он пожелал остаться анонимным), связался с полицией. Однако прежде, чем полиция приехала на место, к водителю подошли другие пассажиры и дали знать, что в центре автобуса началась драка.

"Я остановил автобус и увидел, что пятеро мужчин бьют женщину, которая просила вызвать полицию, и ее спутника", - рассказал водитель. По его описанию, это были мужчины лет 25-30, своих жертв они били кулаками и бутылками из-под пива и вина. В конце концов кто-то из них вытащил биту. "Я отобрал ее и спросил, собираются ли они кого-то ей бить. Сказал, что запугивать никого нет смысла", - сказал водитель и добавил, что получил от владельца биты на свой вопрос отрицательный ответ.

На место была вызвана полиция. Группа нарушителей сбежала, а автобус отправился дальше. Пострадавшие ехали на автобусе до конечной, полицейскому патрулю сказали, что заявление писать не будут. От скорой также отказались.

Пришедший на помощь водитель признался, что немного испугался. "Думаю, что любой водитель автобуса поступил бы так же", - сказал он.

Член правления AS Sebe Юллар Кальюсте похвалил водителя и объявил его одним из лучших сотрудников предприятия.

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Андра Йундас сообщила, что с полицейскими женщина общаться отказалась, а в окрестностях автобусной остановки Каеву соответствующих описанию мужчин найти не удалось.