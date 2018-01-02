Готовьтесь! В ближайшие дни розничная стоимость литра бензина может превысить 1,3 евро

В результате повышения с января на 10 процентов ставки акциза к розничной цене литра бензина добавятся 6 центов, сообщил BNS руководитель отдела политики цен Circle K Индрек Сасси. «В первые дни января повышение ставки акциза на розничных ценах бензина еще не сказалось», - добавил он.

Во вторник по состоянию на 13 часов розничная стоимость литра бензина 95 на заправках Circle K оставалась на уровне 1,224 евро за литр. В прошлую пятницу бензин 95 в Таллинне продавался еще за 1,248 евро и 98 miles plus — за 1,298 евро за литр.

Учитывая, что цены на топливо на мировом рынке сохранятся на нынешнем уровне и что складские запасы горючего по менее высоким ценам иссякают, уже на следующей неделе стоимость литра бензина может превысить 1,3 евро.

Акциз на бензин с 1 января 2018 года вырос на 10 процентов или на 563 евро с каждых 1000 литров топлива.