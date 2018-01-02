В Эстонском национальном музее появился необычный экспонат

Пихл начал вязать флаг в 2013 году в годовщину Дня независимости Эстонии, всю работу он выполнял в своей квартире. Завершить ее планировал за пять лет, однако флаг ему удалось связать лишь к концу 2016 года.

Пихл пояснил, что если он что-то задумал, то старается это сделать побыстрее. "Каждый день на вязание уходило плюс минус три часа. У меня была такая тактика - 500 петель, потом маленький перерыв на кофе, и снова 500 петель", - объяснил Пихл свой режим работы.