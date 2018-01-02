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В Эстонском национальном музее появился необычный экспонат

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ФОТО: Rein Säinas/Valgamaalane

Директор Эстонского национального музея (Eesti Rahva Muuseum) Тынис Лукас сообщил в социальных сетях новость о том, что в музее теперь можно посмотреть флаг площадью 160 квадратных метров, который связал эстонский строитель из Пайде Вальтрик Пихл, передает rus.err.

Пихл начал вязать флаг в 2013 году в годовщину Дня независимости Эстонии, всю работу он выполнял в своей квартире. Завершить ее планировал за пять лет, однако флаг ему удалось связать лишь к концу 2016 года.

Пихл пояснил, что если он что-то задумал, то старается это сделать побыстрее. "Каждый день на вязание уходило плюс минус три часа. У меня была такая тактика - 500 петель, потом маленький перерыв на кофе, и снова 500 петель", - объяснил Пихл свой режим работы.

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