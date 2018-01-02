Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Крыму будут установлены фан-зоны к ЧМ-2018

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: ANDREY SMIRNOV/AFP

ФИФА устно подтвердила, что в Крыму будут разрешены фан-зоны во время ЧМ-2018 .

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха прокомментировал ситуацию с организацией фан-зон в Крыму во время ЧМ-2018.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально.

Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах – в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее», – сказал Ветоха.

Наверх