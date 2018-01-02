В Крыму будут установлены фан-зоны к ЧМ-2018
2 января 2018 г., 18:31
ФИФА устно подтвердила, что в Крыму будут разрешены фан-зоны во время ЧМ-2018 .
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха прокомментировал ситуацию с организацией фан-зон в Крыму во время ЧМ-2018.
«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально.
Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах – в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее», – сказал Ветоха.