Александр Дмитриев перешел в таллиннскую "Флорy"

Дмитриев с 2015 по середину 2017 года выступал за таллиннский "Инфонет", а конец сезона доигрывал в аренде в норвежском клубе "Хёнефосс". Как сказал спортивный директор "Флоры", Норберт Хурт: "Мы получили отличного опытного полузащитника, который способен держать под контролем весь центр поля. Его умение выбирать позицию поможет нам, в числе прочего, сбалансировать и атакующую линию, а также укрепит защитные порядки.Такое усиление, в связи с задачей успешно выступить в Европе, нам необходимо. "

Сам Дмитриев, проведший 105 игр за сборную Эстонии сказал, что приглашение во "Флоры" стало для него сюрпризом: "Рад, что присоединяюсь к клубу-чемпиону и продолжу карьеру на родине. Во "Флоре" прекрасные условия и замечательное игровое поле. Хочу принести "Флоре" свой опыт и помочь клубу как защитить титул, так и успешно выступить в Европе".