Почему вареное яйцо ни в коем случае нельзя греть в микроволновке?

В этом на собственном опыте убедился американец, которому в ресторане подали подогретое яйцо, взорвавшееся затем у него во рту и, по словам пострадавшего, повредившее ему ухо. Мужчина подал в суд на ресторан. В суде конфликт разрешился, однако этот случай не давал покоя ученым.

По словам портала IFL Science, ученые начали с YouTube, где размещено множество видео со взрывающимися в микроволновых печах яйцами. Исследования показали, что большая часть яйца взрывается прямо в микроволновке, однако оставшаяся часть (примерно 30%) взрывается при соприкосновении с острым предметом, например, с ножом.

Выяснилось, что взрыв яйца издает такой же шум, что удар молнии или мотор электропилы. Однако поскольку этот громкий звук крайне непродолжителен, по мнению ученых, повредить ухо он не может.

"Вероятность, что взрыв яйца повредит ухо, довольно мала", - сказал ученый Энтони Наск. Он добавил, что это как играть в яичную рулетку.

По словам ученых, взрыв вызывает нагревшийся при высокой температуре белок.