Начный центр AHHAA установил рекорд

Таким образом, в прошлом году был на 8000 человек превышен прежний рекорд 2014 года, а по сравнению с 2016 годом посещаемость AHHAA выросла на 20 000 человек.

По словам Юура, основным источником роста стали семейные визиты. "В 2017 году выросла доля семей. Это означает, что семьи все больше ценят проведенное вместе время и находят таким образом дорогу к нам", - сказал председатель правления центра Андрес Юура, добавив, что семьи проводят в центре от двух часов до целого дня.

Треть посетителей AHHAA образуют иностранцы, среди которых преобладают приезжие из Латвии. Так, за прошлый год центр посетили более 44 500 латышей.