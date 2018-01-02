Житель Эстонии нашел в своем саду оторванный человеческий палец

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила, что полиция связалась с местной больницей, пишет Tartu Postimees. В больнице сказали, что за вечер до того, как была сделана находка, по соседству отмечали день рождения. Пьяный мужчина запустил ракету, повредив себе несколько пальцев, его отправили в отделение интенсивной терапии Выруской больницы.

Как выяснилось, это не единственный подобный случай: 15 декабря в Тарту на Нарвском шоссе мужчина средних лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зажег петарду у себя в руке. Петарда взорвалась, и вместе с фейерверком в воздух полетели и кончики двух его пальцев. Мужчина упал, из его руки обильно текла кровь.

По словам Вирк, пострадавший сказал, что ракету в его руку сунул кто-то посторонний. Это была обычная десятисантиметровая петарда. По собственному признанию мужчины, он поджег петарду, но не успел бросить ее до взрыва.

По словам заведующего отделением экстренной медицины Клиники Тартуского университета Куйдо Нымма, вечером 31 декабря в районе Тарту взорвалась петарда в руках молодого человека, получившего серьезную травму руки.

Нымм добавил, что с травмами от петард в отделение экстренной медицины в Тарту обращаются все же единицы, но иногда бывают опасные для жизни случаи.

Наиболее распространены, по его словам, травмы рук и пальцев. При этом, как правило, несчастья происходят с нетрезвыми совершеннолетними мужчинами. «С трезвым разумным человеком, который удосужится прочитать инструкцию, такие вещи обычно не происходят», - заметил он.