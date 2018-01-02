Россияне, отмечавшие Новый год в Тойла, попали в неловкую ситуацию

Предприниматель Вильяр Лийва и раньше отмечал Новый год в тойласком спа-отеле.

“Несмотря на то, что три четверти посетителей было из России и поэтому праздник был преимущественно русскоязычным, компания была прекрасная и еда была отличной", - рассказал он.

Около 23.00 на огромном экране включили речь российского президента, а затем прозвучал гимн России.

"Люди встали, зазвенели бокалы, все желали друг другу счастливого Нового года. Момент был торжественный, вся публика словно стала единым целым, никакого межнационального напряжения или вражды", - сказал Лийва, добавив, что к полуночи целый зал - включая россиян - точно так же поднялся и слушал с бокалами в руках речь президента Кальюлайд.

"И вот наступил момент, когда должен был зазвучать эстонский гимн. В зале возникло замешательство. Стали говорить, что гимн обязательно будет после песни Иво Линна. Публика разделилась: одни пошли во двор смотреть на фейерверк, другие остались у экрана ждать гимн. Но гимна не было. Эту картину невозможно передать словами", - вспоминает Лийва.

По его оценке, отмена гимна в прямом эфире была большой ошибкой, и этим оскорбили тех эстонцев, которые вопреки всему остаются в Ида-Вирумаа. "Наш президент за короткий срок нахождения в должности доказала, что она отстаивает не интересы эстонского народа, а интересы Евросоюза", - считает предприниматель.