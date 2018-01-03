Галерея: на улице Маакри ломают очередной старый дом

Согласно действующей детальной планировке на месте снесенного дома по адресу Маакри, 30 разрешено построить высотное здание с тремя подземными и 27 наземными этажами. Улица Торнимяэ будет продлена в сторону улицы Леннуки.

ФОТО: скриншот с pdf эскиза детальной планировки

Редакция будет следить за ходом строительства. Интересующиеся могут ознакомиться с детальной планировкой на этом сайте.