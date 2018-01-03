Галерея: на улице Маакри ломают очередной старый дом
3 января 2018 г., 15:19
Eще одним старым деревянным домом на столичной улице Маакри станет меньше - сегодня начали ломать двухэтажный дом, где совсем недавно находилась мастерская по заправке принтеров.
Согласно действующей детальной планировке на месте снесенного дома по адресу Маакри, 30 разрешено построить высотное здание с тремя подземными и 27 наземными этажами. Улица Торнимяэ будет продлена в сторону улицы Леннуки.
Редакция будет следить за ходом строительства. Интересующиеся могут ознакомиться с детальной планировкой на этом сайте.