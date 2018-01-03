В Финляндии убийца трехлетней дочери направлен на судебно-психиатрическую экспертизу

38-летний мужчина ударил свою трехлетнюю дочь ножом на детской площадке в городе Порвоо. Позже она скончалась в больнице от полученных травм, пишет Yle.

Родители девочки спорили в суде за право опекунства над ребенком. Мать семейства подала в суд на бывшего мужа с требованием наложить на него запрет на приближение. Перед убийством отец похитил девочку в тот момент, когда мать сажала ее в машину.

Судебно-психиатрическая экспертиза занимает обычно около двух месяцев. Ранее суд постановил, что обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 28 марта.