Фото: с ума сойти, как эффектно! Новые обои не просто имитируют бархат

Фирма по производству обоев Murals Wallpaper решила, что фактура бархата достойна того, чтобы ее имитировать, и создала стеновое покрытие, зрительно повторяющее этот шикарный материал: отличное решение для поклонников бархата, не любящих бесконечно пылесосить стены.

Бумажная имитация бархата настолько точно передает фактуру ткани, что у владельцев таких обоев есть потрясающая возможность разыгрывать своих гостей, которых, конечно же, потянет погладить бархатный занавес на стене вашей гостиной.

Бархат как таковой будет очень модным в 2018 году. А приживется ли его имитация?