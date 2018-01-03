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Фото: с ума сойти, как эффектно! Новые обои не просто имитируют бархат

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Роскошный бархат вернулся в наши интерьеры не только в виде обивки мягкой мебели и покрывал на кровати. Бархатом можно обить стены в помещении с классическим интерьером. Но это было бы слишком просто, пишет Kodu со ссылкой на housebeautiful.com.

Фирма по производству обоев Murals Wallpaper решила, что фактура бархата достойна того, чтобы ее имитировать, и создала стеновое покрытие, зрительно повторяющее этот шикарный материал: отличное решение для поклонников бархата, не любящих бесконечно пылесосить стены.

Бумажная имитация бархата настолько точно передает фактуру ткани, что у владельцев таких обоев есть потрясающая возможность разыгрывать своих гостей, которых, конечно же, потянет погладить бархатный занавес на стене вашей гостиной.

Бархат как таковой будет очень модным в 2018 году. А приживется ли его имитация?

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