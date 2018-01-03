Предприятие года продали китайцам за 40 млн евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Baltcap, отметив, что доведение сделки до конца намечено на конец марта, когда стороны выполнят все необходимые регулятивные требования.

«Руководство признанной предприятием 2017 года в Эстонии фирмы по ремонту и обслуживанию самолетов Magnetic MRO AS активно искало возможности расширения бизнеса в странах Азии, которые представляют собой растущий рынок с большим потенциалом в сфере авиации, - пояснил исполнительный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс. - Географическое местоположение Hangxin и портфель предлагаемых им услуг является отличным дополнением для нас, создает необходимую синергию и открывает новые коммерческие возможности. Hangxin является для нас идеальным выбором, и мы рады, что можем начать сотрудничество с такой профессиональной и предприимчивой командой».

«Находясь в собственности BaltCap, фирма Magnetic MRO из маленького местного обслуживающего предприятия выросла в прибыльное предприятие глобального уровня, - добавил партнер BaltCap и председатель совета Magnetic MRO Кристьян Калда. - Это крупнейшая и самая успешная сделка в истории BaltCap, она подтверждает наши амбиции создавать конкурентоспособные предприятия в Балтийском регионе. Я бы хотел поблагодарить прекрасную команду Magnetic MRO, этот стратегический шаг является мощным скачком в развитии предприятия».

В процессе продажи компанию BaltCap консультировали эксперты Superia Corporate Finance, Seabury Securities и адвокатского бюро COBALT.

Magnetic MRO AS является предприятием по полному обслуживанию коммерческих самолетов, оно имеет сертификаты Европейского департамента авиации (EASA) и Федерального департамента авиации США (FAA). В размещенных на поле Таллиннского аэропорта ангарах предприятие предлагает базовое обслуживание и покраску самолетов типа Boeing 737 и Airbus 320. Кроме того, фирма продает технологии обслуживания самолетов и экспресс-обслуживания самолетов в зарубежных аэропортах.

В 2017 году Magnetic MRO удостоилась премий «Предприятие года в Эстонии» и «Экспортер года».

Guangzhou Hangxin Aviation Technology является частным предприятием, штаб-квартира которого размещена в провинции Гуандун на юге КНР, предлагающим услуги обслуживания компонентов самолетов. Hangxin обслуживает компоненты более 20 различных типов самолетов в более чем 50 авиапредприятиях Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. Акции Hangxin котируются на Шэньчжэньской бирже, его рыночная стоимость превышает 700 млн евро.

Руководству компании принадлежат 46 процентов предприятия, а вместе с работниками — 61 процент.

BNS в октябре 2017 года писало, что инвестиционная фирма Baltcap, мажоритарный владелец признанной предприятием 2017 года в Эстонии фирмы по ремонту и обслуживанию самолетов Magnetic MRO AS, планирует продать свою долю по приблизительной цене 50 млн евро.