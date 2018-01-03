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Сюрреалистическая картина: в Эстонии стали поливать поля молоком?

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Молоко на поле. | ФОТО: Erakogu

Около Вяэтса в деревне Лыыла можно было наблюдать странную картину – словно кто-то решил полить местное поле молоком. Неужели у производителя молока Agro настолько большой избыток продукта, что его просто выливают на землю?

Руководитель предприятия Маргус Мульд признался, что молоко действительно принадлежит их комплексу, а попало оно на поле из-за ошибки тракториста, сообщает Järva Teataja.

«Мы не поливаем поля молоком. Молоко попало на поле из резервуара с водой для мытья, в котором была вода, собранная после мытья поилок, дающих телятам молочную смесь. Тракторист должен был опустошить резервуар, но почему-то не сделал этого в этот раз так тщательно, как нужно», - отметил он.

Мульд отметил, что в этой же цистерне предприятие возит сточные воды и поэтому получилось так, что вся смесь попала на поле.

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