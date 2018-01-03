Страшно красиво: смотрите, как свирепствует шторм "Элеонора"
3 января 2018 г., 14:59
Во Франции и Великобритании свирепствует шторм "Элеонора". Тысячи домов остались без электричества, транспортное сообщение прервано, передает Postimees со ссылкой на Би-би-си.
Скорость ветра достигает 161 км/ч, в связи с чем было объявлено "желтое" предупреждение. В Северной Ирландии без электричества осталось 3000 домохозяйств, в Англии - 2700, в Уельсе - 4600.
В Франции скорость ветра - 147 км/ч. Там без электричества осталось 200 000 домохозяйств.