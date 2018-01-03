Картина дня: большой экономический прогноз, недовольство перевозчиков и глава генштаба о возможности захватить Эстонию

Большой экономический прогноз

В отношении начавшегося года, на словах, аналитики настроены оптимистично, но предложенные ими цифры показывают, что оптимизм этот несколько сдержанный. Читать далее... О том, что 2017 год был для нас успешным, знают все. Также все знают и о том, что, согласно прогнозам, начавшийся год должен оказаться более-менее таким же, считает экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур Читать далее...

Фирмы-перевозчики негодуют: это грабеж

С первого января в Эстонии введена плана за использование дорог для всех грузовых автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны. Фирмы-перевозчики из Вильяндиского уезда негодуют по этому поводу. Читать далее...

Глава генштаба: Эстонию невозможно оккупировать за пару дней

В случае военной агрессии против Эстонии противник мог бы захватить отдельные территории, однако оккупировать целое государство за считанные дни – невозможно, считает глава генштаба Сил обороны, бригадный генерал Мартин Херем. Читать далее...

Кто убил известную актрису?

Еще совсем молодой она сделала блестящую карьеру, прославилась работами на театральной сцене и в кино, – в частности, исполнением заглавной роли в фильме «Анна Каренина» – ее лицо и имя не сходили с афиш… Для этого ей пришлось пожертвовать очень многим, но вряд ли она жалела о своих жертвах. Да и ее саму не пожалели – ни муж, ни убийца. Или это был один человек? Читать далее...

Осиновский: правильные выводы так и не сделаны

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский в посвященном окончанию года эфире Raadio2 продемонстрировал куда более сильную позицию по российским телеканалам, нежели правительство на недавней пресс-конференции. Читать далее...

Эстонского футболиста будут судить

Вратарь таллиннского "Калева", бизнесмен и чиновник Эстонского футбольного союза Даниил Савицкий в компании со Станиславом Бородиным предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве и пособничеству проституции. Читать далее...

Суд приговорил бизнесмена к тюремному заключению

Тартуский уездный суд приговорил успешного предпринимателя Эгрита Вийткина к реальному тюремного заключению. Читать далее...

Жительницу Таллинна спасла печень из Швеции

Таллиннка Сийве Эрнесакс встретила Новый год в отделении абдоминальной хирургии Клиники Тартуского университета под присмотром медсестры интенсивной терапии Пирет Таммела. Читать далее...

Налоговики объявили войну зарплатам в конвертах

Налогово-таможенный департамент возьмется за зарплаты в конвертах. Особенно пристальное внимание будет уделено строительному сектору. Читать далее...

Будущих молодоженов в Нарве поставили в более жесткие рамки

В связи с расформированием уездных управ и ЗАГСов при них в Нарве пришлось сократить одного регистратора и ограничить число дней в году, в которые молодым можно торжественно расписаться. Читать далее...