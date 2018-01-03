Apple начала менять аккумуляторы у iPhone со скидкой и раньше срока
3 января 2018 г., 15:08
Компания Apple начала менять старые аккумуляторы у iPhone 6 на новые раньше заявленного срока. Владельцы iPhone 6 и более поздних моделей могут поменять батареи за 29 долларов вместо 79 долларов, передает Newsru.
О начале акции сообщает Tjournal. Сайт The Verge поясняет, что батарею можно заменить, если смартфон теряет 80% заряда быстрее, чем при покупке, и при этом перенес не менее 500 циклов подзарядки.
Аккумулятор можно будет поменять со скидкой с января по декабрь 2018 года.
В конце декабря 2017 года корпорация Apple принесла извинения покупателям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, чтобы компенсировать износ батареи. Тогда же в компании анонсировали замену старых батарей на новые по сниженной цене.