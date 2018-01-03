Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Apple начала менять аккумуляторы у iPhone со скидкой и раньше срока

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

Компания Apple начала менять старые аккумуляторы у iPhone 6 на новые раньше заявленного срока. Владельцы iPhone 6 и более поздних моделей могут поменять батареи за 29 долларов вместо 79 долларов, передает Newsru.

О начале акции сообщает Tjournal. Сайт The Verge поясняет, что батарею можно заменить, если смартфон теряет 80% заряда быстрее, чем при покупке, и при этом перенес не менее 500 циклов подзарядки.

Аккумулятор можно будет поменять со скидкой с января по декабрь 2018 года.

В конце декабря 2017 года корпорация Apple принесла извинения покупателям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, чтобы компенсировать износ батареи. Тогда же в компании анонсировали замену старых батарей на новые по сниженной цене.

Наверх