Полиция просит помощи в поисках пропавшего жителя Таллинна
3 января 2018 г., 15:20
Вчера около 11 часов 80-летний Хелдур покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и ушел в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
У Хелдура среднее телосложение и рост около 180 см. Он был одет в синевато-серую ветровку, серые спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и синюю шапку из флиса.
У него с собой нет ни документов, ни мобильного телефона.
Информация о пропавшем передана всем патрулям. Полицейские проводят поиски в окрестностях его дома, возле озера Харку и ближайших парках, но пока мужчину не удалось найти.
Всех, кто видел изображенного на снимке мужчину, просят сообщить об этом по номеру 112.