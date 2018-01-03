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Полиция просит помощи в поисках пропавшего жителя Таллинна

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Пропавший Хелдур | ФОТО: PPA

Вчера около 11 часов 80-летний Хелдур покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и ушел в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

У Хелдура среднее телосложение и рост около 180 см. Он был одет в синевато-серую ветровку, серые спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и синюю шапку из флиса.

У него с собой нет ни документов, ни мобильного телефона.

Информация о пропавшем передана всем патрулям. Полицейские проводят поиски в окрестностях его дома, возле озера Харку и ближайших парках, но пока мужчину не удалось найти.

Всех, кто видел изображенного на снимке мужчину, просят сообщить об этом по номеру 112.

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