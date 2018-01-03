Кууло Кутсар: большой волны заболеваемости гриппом следует ждать после окончания школьных каникул

В Финляндии грипп распространяется активно, но в Эстонии в последнюю неделю года были зарегистрированы всего 55 случаев заражения вирусом, в то же время, после школьных каникул вирусные заболевания обычно начинают распространяться быстрее, сказал советник по эпидемиологии Департамента здоровья Кууло Кутсар радионовостям ERR.

Если посмотреть на иные вирусы верхних дыхательных путей, то, по словам Кутсара, в Эстонии сейчас доминируют парагрипп, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус и в единичных случаях – коронавирусная инфекция.

«Стоит отметить, что от эпидемии (гриппа) мы все же еще далеки», - заверил он, добавив, что из поездок можно привести как грипп, так и гриппоподобные вирусы.

В рождественско-новогодний период инфекции распространяются меньше, поскольку все школы и часть детских садов закрыты, а многие родители берут отпуска. По словам Кутсара, опыт показывает, что как только коллективы вновь собираются вместе, начинает расти и заражение вирусными заболеваниями.