Смотрите, куда можно сдать отслужившие свое елки

Адреса пунктов сбора елок:

в Ласнамяэ - угол улиц Маяка и Ласнамяэ, газон перед домом 48а на улице Паэ, газон перед домом 16 по улице Выру, газон за домом 13 по улице Викерлазе, газон между магазином Grossi и школьным стадионом в квартале Катлери, газон перед домом 8 по улице Ляэнемере, газон перед домом 19 по той же улице, газон напротив дома 34 по улице Кивила, газон перед магазином Konsum на улице Махтра,9, газон между магазинами Grossi и Maxima на улице Юмера, газон перед домом 10 по улице Калевипоя (со стороны улицы Викерлазе). Эти пункты открыты до 19 января, затем елки будут отправлены на кострище Паэвялья, где 21 января в 18 часов начнется создание огненных скульптур;

в Хааберсти - на автостоянке на улице Ряйме у Какумяэского пляжа, на площадке у дома 110 по улице Ыйсмяэ, на участке 15а по улице Ярвеотса, на территории между домами 19 и 19b по улице Пийбелехе и на территории между ручьем Мустйыэ и канавой, между домом 72 по улице Астангу и спортивной площадкой. Последний вывоз оттуда елок намечен на 20 января.

в Пирита - у развалин монастыря св. Биргитты с 7 по 10 января. Ворота монастыря открыты с 10 до 15 часов.

в Мустамяэ елки принимаются до 15 января у дома 30 по улице Академия, на газоне между строящимся бассейном и детским садом на улице Академия, 50, за центром культуры "Кая", на газоне у стадиона по улице Вильде, 120, рядом с автостоянкой у магазина Maxima на улице Кийли, 16, на газоне между детским садом "Лехола" на улице Мустамяэ и домом 79 по улице Вильде, на газоне между домами 92 и 96 по улице Вильде, за домами 99 и 74 по улице Таммсааре; на газоне у парка Пардитийги (Утиного пруда), на газоне между домами 24 и 28 по улице Сютисте, возле контейнеров для упаковки рядом с домом 39 на улице Сютисте, на газоне во дворе домов 26 и 28 по улице Ретке, у контейнеров для тары на автостоянке у торгового центра "Сольнок" на улице Вильде, 101. В рамках районного фестиваля света начнется 27 января в 10 часов утра на старом школьном стадионе на улице Вильде, 120 изготовление скульптур из старых елок, которые будут зажжены тем же вечером;

в Нымме сбор елок продлится до 21 января на автостоянке за Ныммеским рынком, около мусорных контейнеров на улице Пихлака, 12, у дома 207 по бульвару Вабадузе, около контейнеров для тары напротив здания 28b по улице Трумми, у контейнеров для тары возле дома 158 по улице Валдеку, на краю баскетбольной площадки на улице Ууэристи, 10, около контейнеров для тары напротив дома 42 по улице Ильмаризе и около таких же контейнеров на улице Вийзи, 29;

в Кристийне с 8 по 19 января елки можно приносить в открытый контейнер за домом 8 по улице Вялья. В районе улиц Энергия, Электрони, Алаяама, Ярве и Сеэби будут также организованы и обозначены хорошо видными знаками пункты сбора.

в Кесклинна - на автостоянке на улице Ахтри, 9, на площадке между улицей Иманта, домом 40 по улице Лийвалайа и домом 34 по улице Лийвалайа//домом 1 по улице Юхкентали, под виадуком на Пярнуском шоссе, на автостоянке у стадиона "Кадриорг" со стороны улицы Везивярава, на автостоянке у дома 6 по улице Вяйке Раннавярава. Контейнеры для елок будут установлены вечером 5 января и доступны до 26 января.

в Пыхья-Таллинне - площадка за автобусной остановкой Эрика на улице Тёэстузе (контейнер), огражденная зона на участке по улице Каларанна, 1 (вход через ворота со стороны Калатуру), контейнер около магазина Selver на улице Сыле. Елки можно приносить до 31 января. Из них будут изготовлены трехмерные скульптуры, зажжением которых в Каларанна будет отмечаться 16 февраля наступление года Желтой собаки по восточному календарю.

Надо учитывать, что, сдавая елки, с них надо снять все игрушки и украшения, на них не должно быть пластика и пленки, а также других материалов, которые жечь запрещается. Искусственные елки и украшения можно сдавать в центры вторичного использования или помещать в контейнеры для смешанных бытовых отходов.