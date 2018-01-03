Российская туристка погибла в Брюгге после катания на катке

Несмотря на это, туда проникли туристы. Россиянка упала и сильно ударилась головой. Сообщается, что сначала от предложенной госпитализации она отказалась. Однако утром туристка была доставлена в больницу в критическом состоянии и помочь ей уже не удалось, передает Турпром.ру.

РБК уточняет, что туристка скончалась в больнице от кровоизлияния в мозг. В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

Как сообщил «РИА Новости» представитель посольства России в Бельгии, сотрудники дипмиссии помогут родственникам погибшей с оформлением необходимых документов. «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и​ будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов», — рассказал собеседник агентства.