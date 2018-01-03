Российская туристка погибла в Брюгге после катания на катке

В новогоднюю ночь после падения на катке в бельгийском городе Брюгге погибла российская туристка. По информации местного издания Nieuwsblad, ЧП произошло непосредственно в новогоднюю ночь, причем каток рождественской ярмарки в это время был закрыт для посещения.
Несмотря на это, туда проникли туристы. Россиянка упала и сильно ударилась головой. Сообщается, что сначала от предложенной госпитализации она отказалась. Однако утром туристка была доставлена в больницу в критическом состоянии и помочь ей уже не удалось, передает Турпром.ру.
РБК уточняет, что туристка скончалась в больнице от кровоизлияния в мозг. В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.
Как сообщил «РИА Новости» представитель посольства России в Бельгии, сотрудники дипмиссии помогут родственникам погибшей с оформлением необходимых документов. «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов», — рассказал собеседник агентства.