Литовский премьер выступил за общение с Россией

«Литва — единственная страна в ЕС, которая не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией. Никаких», — написал премьер, призвав наладить коммуникационные каналы с российской стороной.

«Россия — сложный сосед. Однако для действенной политики нужны коммуникационные каналы. Сейчас их по сути нет. Мы говорим, что они должны быть созданы. Нам не следует бояться сказать правду — и сказать ее прямо в глаза», — добавил Сквернялис.

По его словам, «прямое и принципиальное общение лучше его полного отсутствия».

«Такой позиции придерживается даже организация НАТО, которая укрепляет свой восточный фланг, сохраняя при этом коммуникационные каналы с Россией», — заключил премьер.