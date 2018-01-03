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Литовский премьер выступил за общение с Россией

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Саулюс Сквернялис | ФОТО: Žygimantas Gedvila/15min.lt/Scanpix

По мнению литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литве необходимо возобновить политические контакты с Москвой, поскольку прямое и принципиальное общение лучше его полного отсутствия, пишет "Новая газета" со ссылкой на его пост в Фейсбуке.

«Литва — единственная страна в ЕС, которая не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией. Никаких», — написал премьер, призвав наладить коммуникационные каналы с российской стороной.

«Россия — сложный сосед. Однако для действенной политики нужны коммуникационные каналы. Сейчас их по сути нет. Мы говорим, что они должны быть созданы. Нам не следует бояться сказать правду — и сказать ее прямо в глаза», — добавил Сквернялис.

По его словам, «прямое и принципиальное общение лучше его полного отсутствия».

«Такой позиции придерживается даже организация НАТО, которая укрепляет свой восточный фланг, сохраняя при этом коммуникационные каналы с Россией», — заключил премьер.

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