Таллинн поднял зарплаты работникам сферы культуры

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что с 2014 года минимальная зарплата работников сферы культуры в Таллинне возросла на 64%. «Если в 2014 году минимальная зарплата работников сферы культуры с высшим образованием составляла 700 евро, то в 2015 она возросла до 731 евро, в 2016 – до 830 евро, а в прошлом году – до 942 евро, – уточнил Белобровцев. – Таллинн стремится оценить по достоинству специалистов каждой сферы, поэтому и зарплаты должны быть конкурентоспособными на рынке труда. Это также обеспечит приток молодых специалистов».

Рост зарплат на 7,5% ожидает также всех остальных работников столичных учреждений культуры, например, опорный персонал или тех работников с высшим образованием, чей доход превышает нижний предел брутто зарплаты.

В подчинении Таллиннского департамента культуры находятся 678 сотрудников, среди них 228 работников с высшим образованием. В составе культурных учреждений районов города и Таллиннского ботанического сада 113,7 мест, примерно 10 из них занимают работники с высшим образованием.

В соответствии с бюджетом Таллинна на 2018 год, который был принят 14 декабря минувшего года, рост заработных плат ожидает также работников городской сферы образования, работы с молодежью и социальной сферы.