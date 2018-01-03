Видео: эстонские политики прочитали детям сказки на русском языке

Спецпроект проходил с 24 по 29 декабря и гостями передачи стали Михаил Кылварт (Центристская партия), Лайне Рандъярв (Партия реформ), Эйки Нестор (Социал-демократическая партия), Моника Хауканымм (Свободная партия), Урмас Эспенберг (EKRE), передает Postimees.

А первым гостем проекта стал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, который прочитал детям с ограниченными возможностями сказку Якоба Стрида «Мимбо-Джимбо и большие слоны». Сказка рассказывает о маленьком синем слоненке Мимбо-Джимбо, который очень хотел подружиться со своими родственниками – большими серыми слонами.

«Сегодня мы попросим людей, которые вершат большую политику, лицом к лицу встретиться с теми, чья судьба зависит от принимаемых законов. Требуется ли определенная смелость для такого шага? Сейчас посмотрим», - говорит в передаче.

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