Видео: эта старая Audi S2 быстрее, чем Lamborghini

Машина прошла капитальный тюнинг, на прямой она может развивать 328 км/ч и способна разогнаться до такой скорости всего за 14,8 секунды. С 200 до 250 км/ч эта S2 разгоняется за невероятные 1,6 секунды.

Дистанцию в 0,8 км машина прошла за 15,1 секунды на скорости 317 км/ч. Как можно увидеть на видео, во время теста у машины были некоторые проблемы со сцеплением шин с дорогой.

Несмотря на это, результат по времени даже превзошел показатели Lamborghini Aventador мощностью в 1300 лошадиных сил.

Источник: Carscoops.