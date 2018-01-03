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Видео: эта старая Audi S2 быстрее, чем Lamborghini

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Вероятность увидеть в повседневной жизни Audi S2 мощностью свыше тысячи лошадиных сил почти такая же, как встретиться с единорогом. У экземпляра, который попал на видео, их целых 1350.

Машина прошла капитальный тюнинг, на прямой она может развивать 328 км/ч и способна разогнаться до такой скорости всего за 14,8 секунды. С 200 до 250 км/ч эта S2 разгоняется за невероятные 1,6 секунды.

Дистанцию в 0,8 км машина прошла за 15,1 секунды на скорости 317 км/ч. Как можно увидеть на видео, во время теста у машины были некоторые проблемы со сцеплением шин с дорогой.

Несмотря на это, результат по времени даже превзошел показатели Lamborghini Aventador мощностью в 1300 лошадиных сил.

Источник: Carscoops.

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