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В Таллинне появятся новые лечебные центры

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Центр здоровья в Мустамяэ. | ФОТО: Raepress

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер заявил о горячей поддержке намерения государства выделить еще 28 миллионов евро на инвестиции в создание медицинских центров в зонах, где их до сих пор нет. Конкурс проектов на получение субсидий из этой суммы предполагается в феврале.

В первом туре бюджет инвестиционной помощи государства составлял  почти 85,1 миллиона евро. Поддержаны были 55 проектов. В ходе этого тура финансирование получили медицинские центры первичного уровня в Пирита, Кесклинна, Мустамяэ, Ласнамяэ, два центра в Нымме и два в Пыхья-Таллинне.

Перед Таллинном, подчеркнул Мельдер, стоит задача  резкого улучшения доступности медицинской помощи, важным шагом на пути к чему является создание медицинских центров во всех районах столицы. Совсем скоро в строй вступит первый такой современный центр в Мустамяэ - с отделением восстановительной медицины, имеющим плавательный бассейн, с помещениями для семейных врачей и специалистов, аптекой, магазином ортопедических изделий, кафе. В новых центрах будут работать также физиотерапевты, акушерки, сестры по оказанию помощи на дому и другие специалисты, в зависимости от потребности.

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