В Таллинне появятся новые лечебные центры

В первом туре бюджет инвестиционной помощи государства составлял почти 85,1 миллиона евро. Поддержаны были 55 проектов. В ходе этого тура финансирование получили медицинские центры первичного уровня в Пирита, Кесклинна, Мустамяэ, Ласнамяэ, два центра в Нымме и два в Пыхья-Таллинне.

Перед Таллинном, подчеркнул Мельдер, стоит задача резкого улучшения доступности медицинской помощи, важным шагом на пути к чему является создание медицинских центров во всех районах столицы. Совсем скоро в строй вступит первый такой современный центр в Мустамяэ - с отделением восстановительной медицины, имеющим плавательный бассейн, с помещениями для семейных врачей и специалистов, аптекой, магазином ортопедических изделий, кафе. В новых центрах будут работать также физиотерапевты, акушерки, сестры по оказанию помощи на дому и другие специалисты, в зависимости от потребности.