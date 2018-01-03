Мошенники используют эстонские телефонные номера для выманивания денег на Мальте

В редакцию The Malta Independent обратились несколько обеспокоенных жителей Мальты, по словам которых, в праздничный период с эстонских телефонных номеров им поступали звонки, во время которых просили сообщить данные их банковских счетов.

Местная полиция сообщает, что, на основании собранной на данный момент информации, еще неизвестна цель этих звонков. Полиция Мальты рекомендует не отвечать на неизвестные телефонные звонки и СМС.

Полиция Мальты подтвердила, что в связи с похожими звонками к ним обратилось много людей, но никто из них не сообщил посторонним своих данных, поэтому пострадавших пока нет. Также полиция отметила, что звонки не связаны с праздниками, а жалобы на подобные сообщения поступали весь прошлый год.

Эстонская полиция сообщила, что коллеги из Мальты пока не обращались к ним за помощью. По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, использование эстонских номеров мошенниками — не редкость, поскольку эстонские разговорные карты можно купить в нескольких иностранных государствах.