Галерея: ливерпульская парковка после пожара напоминает локацию фильма ужасов

Мэр сообщил, что пол на разных уровнях парковки просел, по этой причине здание находится в нестабильном состоянии и избавиться от сгоревших машин будет крайне сложно. По данным Андерсона, инженеры дают разные оценки состоянию здания, однако спасти его не получится.

Вскоре после пожара были опубликованы снимки, дающие представления о масштабе нанесенного ущерба: уничтожены все оставленные на парковке автомобили. По первоначальным данным возгорание началось с мотора машины марки Land Rover, а затем огонь перекинулся на остальные автомобили.