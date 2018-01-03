Галерея: ливерпульская парковка после пожара напоминает локацию фильма ужасов

В последний день старого года пожар уничтожил 1400 автомобилей на многоуровневой стоянке в Ливерпуле, которая находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena. По словам Мэра Ливерпуля Джо Андерсона, теперь стоянку придется снести, передает Postimees со ссылкой на Liverpool Echo.
3 января 2018 г., 16:32
Мэр сообщил, что пол на разных уровнях парковки просел, по этой причине здание находится в нестабильном состоянии и избавиться от сгоревших машин будет крайне сложно. По данным Андерсона, инженеры дают разные оценки состоянию здания, однако спасти его не получится.
Вскоре после пожара были опубликованы снимки, дающие представления о масштабе нанесенного ущерба: уничтожены все оставленные на парковке автомобили. По первоначальным данным возгорание началось с мотора машины марки Land Rover, а затем огонь перекинулся на остальные автомобили.