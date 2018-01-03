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Галерея: ливерпульская парковка после пожара напоминает локацию фильма ужасов

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В последний день старого года пожар уничтожил 1400 автомобилей на многоуровневой стоянке в Ливерпуле, которая находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena. По словам Мэра Ливерпуля Джо Андерсона, теперь стоянку придется снести, передает Postimees со ссылкой на Liverpool Echo.

Мэр сообщил, что пол на разных уровнях парковки просел, по этой причине здание находится в нестабильном состоянии и избавиться от сгоревших машин будет крайне сложно. По данным Андерсона, инженеры дают разные оценки состоянию здания, однако спасти его не получится.

Вскоре после пожара были опубликованы снимки, дающие представления о масштабе нанесенного ущерба: уничтожены все оставленные на парковке автомобили. По первоначальным данным возгорание началось с мотора машины марки Land Rover, а затем огонь перекинулся на остальные автомобили.

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