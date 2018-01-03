Видео: Данила Козловский снял драму про футбол

По сюжету фильма звезда российского футбола Юрий Столешников (Данила Козловский) не забивает решающий пенальти в отборочном матче к чемпионату мира в игре с румынами и попадает в центр скандала. В результате своего провала на футбольном поле и драки, спортсмену пришлось покончить с большим спортом.

Юрий, однако, решил испытать себя на тренерском поприще, возглавить команду "Метеор" из провинциального городка и добиться успеха с футболистами-любителями.

"Тренер" снимался на крупнейших стадионах России, в Москве, Лондоне, а также на стадионе в Новороссийске, где по сюжету - домашняя арена "Метеора".

На роли в картине пробовались порядка трёх тысяч профессиональных футболистов, из которых создатели проекта отобрали около 200 человек. В их число вошли Алан Гатагов и Дмитрий Сычёв; последний по итогам съёмок сравнил Козловского с Гусом Хиддинком, который, сочетая требовательность и демократичность, сумел привести сборную к бронзовым медалям Евро-2008. На протяжении двух месяцев (съемки проходили с конца апреля по начало июня 2017 года) команда, собранная из спортсменов вперемешку с актёрами, жила в жёстком спортивном режиме — с ними тренировался и Козловский.

"Я прочел множество книг о футболе, в том числе те, которые написаны легендарными тренерами и футболистами. Я много общался с тренерами, судьями, игроками, менеджерами, комментаторами, врачами… Я постоянно смотрю футбол, изучаю голы, фолы, красные карточки, скандалы. Я слежу за Лигой чемпионов, знаю всех современных футболистов. Я подписался на все футбольные паблики в „Инстаграме“. Я даже стал одеваться как футболист: вдруг обнаружил у себя шесть пар кроссовок… Мне нравится эта культура. Есть, конечно, обстоятельства в современном футболе, которые я не приветствую, но есть огромное количество вещей, которые мне нравятся, и я пытаюсь максимально интегрировать их в ткань фильма" - заявил Козловский в интервью журналу Hello .

Премьера фильма в России запланирована на 19 апреля 2018 года.