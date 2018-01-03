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Пьяный мужчина размахивал на улице стартовым пистолетом

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ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Полиция во вторник вечером доставила в вытрезвитель в Тартумаа мужчину, размахивавшего стартовым пистолетом.

Поздно вечером в центр тревоги поступило сообщение о мужчине, размахивающем стартовым пистолетом у многоквартирного дома в поселке Вынну волости Кастре. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в вытрезвитель пьяного 41-летнего мужчину. Найденный у него стартовый пистолет с патронами полицейские отобрали и передали следователю.

По сообщению Лыунаской префектуры, полиция для выяснения подробностей происшествия начала уголовное следствие по статье об угрозах.

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