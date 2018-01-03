Президент Керсти Кальюлайд поблагодарила тех, кто защищал Эстонию от Красной армии

«В этот день 98 лет назад умолкли орудия Освободительной войны, месяц спустя был заключен Тартуский мир. Мы вспоминаем сражавшихся за свободу Эстонии в юбилейный год республики, точно так же мы будем делать и в следующем году, и через год после этого. Спасибо сражавшимся в Освободительной войне эстоноземельцам и союзникам — за отвоеванную свободу, которую многие из них так и не увидели», - написала Кальюлайд в социальных сетях.

Освободительная война началась 28 ноября 1918 года, когда войска Советской России пересекли реку Нарову и к началу 1919 года заняли значительную часть Эстонии. Находившаяся на стадии формирования эстонская армия при поддержке добровольцев из Финляндии и ряда других стран смогла остановить и отразить нападения противника.

С марта 1919 года практически вся территория страны вновь находилась под контролем Эстонии. В ходе дальнейших сражений Красная армия не смогла сломить сопротивление эстонской армии.

Военные действия прекратились в 10.30 часов 3 января 1920 года, когда вступило в силу перемирие, заключенное Эстонией и Советской Россией 31 декабря 1919 года. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 в ходе непосредственных боевых действий.