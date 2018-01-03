Водителю BMW, обрушившему столб на автобус в Ласнамяэ, вынесен приговор

Для выяснения обстоятельств случившегося Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело. «Это безответственное поведение, которым водитель поставил под угрозу и себя, и других участников движения. По чистой случайности в результате этого ДТП никто не пострадал и оно обернулось лишь незначительными повреждениями, хотя все могло бы быть намного хуже», - сказал руководитель центра Пыхьяской префектуры по надзору за дорожным движением Ханнес Кулламяэ.

«Подтвердился тот факт, что водитель автомобиля был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это 51-летний мужчина, который и ранее наказывался за нетрезвое вождение. Шесть лет назад на основании решения суда у него изъяли водительские права, он должен был заново пройти и теорию, и экзамен по вождению. К сожалению, он не извлек для себя урок относительно того, что за руль следует садиться только в трезвом виде», - прокомментировал этот случай пыхьяский окружной прокурор Алан Рюйтель.

Прокуратура предъявила нарушителю обвинение, и сегодня, 3 января, состоялось заседание Харьюского уездного суда. Суд признал мужчину виновным в неоднократном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и назначил ему в качестве наказания реальное тюремное заключение сроком на восемь месяцев. Осужденного арестовали прямо в зале суда. В качестве дополнительного наказания у него на год изъяли водительские права.

Приговор пока не вступил в силу.