Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица

Во второй половине дня на крупных шоссе преимущественно влажно, местами сухо, а в Харьюмаа мокро. Погода облачная, преимущественно без осадков, по отдельным регионам дожди или морось. Температура воздуха плюсовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди или мокрый снег. Больше всего осадков ожидается ближе к утру на востоке страны, где возможны также снегопады. Температура воздуха выше нуля, но вечером при прояснениях на севере страны возможна минусовая. Таким образом, вечером на дорогах возможна гололедица, предупреждает департамент.