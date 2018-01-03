Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица
3 января 2018 г., 17:00
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в среду вечером и в ночь на четверг на дорогах возможна гололедица.
Во второй половине дня на крупных шоссе преимущественно влажно, местами сухо, а в Харьюмаа мокро. Погода облачная, преимущественно без осадков, по отдельным регионам дожди или морось. Температура воздуха плюсовая.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди или мокрый снег. Больше всего осадков ожидается ближе к утру на востоке страны, где возможны также снегопады. Температура воздуха выше нуля, но вечером при прояснениях на севере страны возможна минусовая. Таким образом, вечером на дорогах возможна гололедица, предупреждает департамент.