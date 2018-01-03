Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Лед. Иллюстративное фото | ФОТО: Sille Annuk

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в среду вечером и в ночь на четверг на дорогах возможна гололедица.

Во второй половине дня на крупных шоссе преимущественно влажно, местами сухо, а в Харьюмаа мокро. Погода облачная, преимущественно без осадков, по отдельным регионам дожди или морось. Температура воздуха плюсовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди или мокрый снег. Больше всего осадков ожидается ближе к утру на востоке страны, где возможны также снегопады. Температура воздуха выше нуля, но вечером при прояснениях на севере страны возможна минусовая. Таким образом, вечером на дорогах возможна гололедица, предупреждает департамент.

Наверх