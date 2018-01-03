Фото: житель Эстонии нашел в огороде уникальную древнюю брошь

Археолог и хранитель коллекции нумизматики археологической научной коллекции Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал BNS, что живущий в нынешней волости Ляэнеранна Ляэнеского уезда мужчина нашел брошь, когда пять или семь лет назад перекапывал свой огород в районе Улласте. Мужчина решил, что речь может идти об археологической находке, после того, как прочел книгу о найденных в Эстонии серебряных предметах викингской эпохи. В начале прошлого года мужчина сообщил о своей находке археологам.

По словам Киудсоо, на бронзовой позолоченной круглой броши изображены четыре стилизованных животных фигуры, образующих свастику. По краю брошь украшена плетеным орнаментом. «Украшение сохранилось в состоянии близком к идеальному, не хватает только игла», - сказал Киудсоо.

По его словам, найденная в Улласте брошь является предшественницей коробчатых фибул, которые массово носили на Готланде в викингскую эпоху. Он отметил, что до сих пор подобные находки довикингской эпохи на восточном побережье Балтийского моря находили только в районе Гробиня в Латвии. Эти броши датируются второй половиной довикингской эпохи и тем самым на сотню лет моложе броши из Улласте. «Брошь из Улласте явно относится к началу довикингского периода, скорее всего, к 550-600 гг», - сказал Киудсоо.

«Найденная в Улласте брошь довикингской эпохи с точки зрения нашей истории несомненно является крайне важной находкой. Это вообще одна из самых важных случайных находок за последние годы — по уникальности, временной принадлежности и ситуации находки. Эта брошь указала нам на целую гавань или пристань довикингской эпохи», - сказал Киудсоо.

Киудсоо счел возможным, что брошь оказалась в прибрежной воде, когда на берег вытаскивали корабли или лодки. Он отметил, что, по оценке геоэколога Таллиннского университета Реймо Ривиса, 1400 лет назад кромка воды находилась в этом регионе именно в месте, где была обнаружена брошь.

«Скорее всего, навсегда останется тайной, что именно произошло в заливе Матсалу около 600 года. Это мог быть набег, торговый визит или побег скандинавов», - сказал Киудсоо. Он добавил, что побег мог быть связан с поразившей Скандинавию в 536 и 537 годы климатической катастрофой, которая привела к миграции с Готланда.

Киудсоо подчеркнул, что известно крайне мало обнаруженных в Эстонии памятников и отдельных предметов, которые относились бы к этому периоду.